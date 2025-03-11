В Пушкинских Горах начала работать «Школа сахарного диабета»

10:08, 11 марта 2025, ПАИ

В Пушкиногорском филиале Островской межрайонной больницы начала работать «Школа сахарного диабета», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Занятия проходят в онлайн-формате, что позволяет сделать обучение доступным для всех желающих. Проводит занятия врач-эндокринолог Островской межрайонной больницы Ольга Соловьева.

Место проведения занятий: Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 41, актовый зал, корпус стационара на 3-м этаже.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8 (81146) 213-61.

Школы сахарного диабета создаются и оснащаются в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».