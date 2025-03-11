Псков вошел в топ-10 городов с самой низкой стоимостью жилья в новостройках - «Домклик»

10:13, 11 марта 2025, ПАИ

Аналитики «Домклик» изучили объявления о продаже квартир на первичном рынке и определили города с населением более 100 тысяч человек, где продаются самые недорогие однокомнатные квартиры – до 3,5 миллиона рублей. Лидерами среди таких городов стал Магнитогорск, где квартиру на первичном рынке можно приобрести за 2,3 миллиона рублей. Также в топ-3 вошли Черкесск и Копейск – там квартира в новостройке обойдётся в 2,6 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

По данным «Домклик», в феврале 2025 года средняя стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке составляет около 193 тысяч рублей. Типовая квартира площадью 35 квадратных метров в новостройке в среднем по России обойдется в 6,7 миллиона рублей.

В то же время на региональном рынке можно выделить относительно крупные города, в которых однокомнатные квартиры в новостройках продаются в 2–3 раза дешевле средней цены по России. Во всех этих городах стоимость квадратного метра первичного жилья не превышает 100 тысяч рублей. По итогам исследования аналитики выделили 15 таких городов, восемь из которых – региональные столицы.

Самые недорогие новые однокомнатные квартиры предлагают в Челябинской области – в Магнитогорске и Копейске. В Магнитогорске квартиру в 35 квадратных метров можно приобрести за 2,3 миллиона рублей, а в Копейске за 2,6 миллиона рублей. В Магнитогорске отмечена самая невысокая стоимость квадратного метра жилья в новостройке – 67 тысяч рублей.

В тройку городов – лидеров по стоимости также вошёл и Черкесск – столица Республики Карачаево-Черкесии. В этом городе квартира в новостройке, как и в Копейске, обойдется в 2,6 миллиона рублей, а стоимость квадратного метра в среднем составляет 75 тысяч рублей.

Немногим дороже квартиры на первичном рынке продаются в Шахтах (Ростовская область) и Нижнем Тагиле (Свердловская область) – по 2,7 миллиона рублей. За 2,8 миллиона возможно купить квартиру в новостройках Пскова, а за 3 миллиона в Балаково – крупном промышленном городе в Саратовской области. В Балаково за год стоимость жилья на первичном рынке снизилась на 3%.

В восьми городах квартиры в новостройках продаются в пределах 3,1–3,5 миллиона рублей. В Ангарске Иркутской области и Элисте Республики Калмыкии такую квартиру можно купить в пределах 3,1 миллиона рублей. В Вологде ценник на квартиру в 35 квадрантных метров составляет 3,2 миллиона.

За 3,3 миллиона рублей доступны квартиры в новостройках Орла – регионального центра Орловской области и Волжского – крупного промышленного города в Волгоградской области. Стоимость квадратного метра первичного жилья в этих городах находится в пределах 95 тысяч рублей.

В пределах 100 тысяч рублей стоит квадратный метр квартиры в новостройках Ставрополя, Коврова (Владимирская область) и Смоленска. В Ставрополе и Коврове однокомнатная квартира в новостройке приблизительно стоит 3,4 миллиона рублей, а в Смоленске – 3,5 миллиона рублей. Стоит также отметить, что в Ставрополе по сравнению с мартом прошлого года жилье в новостройках подешевело на 7%.