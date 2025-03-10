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Культура

На концерт в куньинскую усадьбу Модеста Мусоргского приглашают псковичей

22 марта в 15:00 в мемориальном музее-усадьбе Модеста Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района состоится концерт-посвящение «Модест Мусоргский. Песни и романсы», приуроченный ко дню рождения композитора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей

Для гостей выступят Дмитрий Кондратьев и Анастасия Карабанова. Дмитрий Кондратьев ведет активную концертную деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Является солистом и организатором музыкального салона «Новые берега» (г. Всеволожск). Анастасия Карабанова – концертмейстер, пианист, преподаватель фортепиано, кандидат искусствоведения.

Телефон для записи 8 81149 31140.

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