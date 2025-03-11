Telegram стал главным источником получения информации в России — Дмитрий Песков

10:48, 11 марта 2025, ПАИ

Мессенджер Telegram стал в России главным источником информации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики. Об этом пишет ТАСС.

«Меняется система восприятия потоков информации», - констатировал Дмитрий Песков и задался вопросом, откуда первым делом россияне узнают новости.

«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? - обратился Песков. - Мы не побежали включать телевизор - мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране».