Telegram стал главным источником получения информации в России — Дмитрий Песков
Мессенджер Telegram стал в России главным источником информации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики. Об этом пишет ТАСС.
«Меняется система восприятия потоков информации», - констатировал Дмитрий Песков и задался вопросом, откуда первым делом россияне узнают новости.
«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? - обратился Песков. - Мы не побежали включать телевизор - мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране».
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