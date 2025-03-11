Муниципальный этап конкурса «Живая классика» прошёл в Пскове

11:05, 11 марта 2025, ПАИ

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» прошёл в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».

В конкурсе приняли участие 36 учеников из 15 школ города. Лучших выбрало жюри из педагогов, писателей, библиотекарей, общественных деятелей и представителей администрации Пскова.

Девятиклассница Елизавета Фёдорова читает на конкурсах с первого класса, а в «Живой классике» участвует третий раз и является призёром состязаний. В этом году она выбрала отрывок из романа Юрия Тынянова «Пушкин».

«Юрий Николаевич Тынянов – это замечательный русский писатель, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем. Он учился в нашей первой гимназии и дружил с Кавериным», – отметила Елизавета.

Со сцены также звучали отрывки из произведений «Чарли и шоколадная фабрика» и «Гарри Поттер». А кому-то из ребят едва исполнилось 11, но, несмотря на возраст, они выбрали прозу, посвящённую Великой Отечественной войне.

«Я выбрал произведение Бориса Николаевича Полевого «Повесть о настоящем человеке», потому что близится 80-я годовщина Великой Победы», – рассказал один из участников конкурса Артур Лаверычев.

Добавим, что три победителя муниципальных соревнований отправятся на региональный этап. Лучшие в области получат билеты в лагерь «Артек», где пройдёт всероссийский этап «Живой классики».