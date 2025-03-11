Муниципальный этап конкурса «Живая классика» прошёл в Пскове
Муниципальный этап конкурса «Живая классика» прошёл в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».
В конкурсе приняли участие 36 учеников из 15 школ города. Лучших выбрало жюри из педагогов, писателей, библиотекарей, общественных деятелей и представителей администрации Пскова.
Девятиклассница Елизавета Фёдорова читает на конкурсах с первого класса, а в «Живой классике» участвует третий раз и является призёром состязаний. В этом году она выбрала отрывок из романа Юрия Тынянова «Пушкин».
«Юрий Николаевич Тынянов – это замечательный русский писатель, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем. Он учился в нашей первой гимназии и дружил с Кавериным», – отметила Елизавета.
Со сцены также звучали отрывки из произведений «Чарли и шоколадная фабрика» и «Гарри Поттер». А кому-то из ребят едва исполнилось 11, но, несмотря на возраст, они выбрали прозу, посвящённую Великой Отечественной войне.
«Я выбрал произведение Бориса Николаевича Полевого «Повесть о настоящем человеке», потому что близится 80-я годовщина Великой Победы», – рассказал один из участников конкурса Артур Лаверычев.
Добавим, что три победителя муниципальных соревнований отправятся на региональный этап. Лучшие в области получат билеты в лагерь «Артек», где пройдёт всероссийский этап «Живой классики».
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