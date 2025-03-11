Мировые эксперты по развитию общественных пространств соберутся в Москве на главном парковом событии страны

11:24, 11 марта 2025, ПАИ

V Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, общественных пространств, парков отдыха и особо охраняемых природных территорий ParkSeason Expo пройдет 23-24 апреля в центральном выставочном комплексе Москвы «Экспоцентр». Об этом ПАИ сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

В рамках мероприятия пройдет II Форум парков стран БРИКС, I Международный конгресс парков развлечений, II Всероссийский образовательный слет директоров парков, а также церемония награждения II Всероссийской парковой премии «Парки России». Главная тема выставки-конференции этого года - «Парки для здоровой нации: зеленый щит здоровья».

В рамках экспозиции, а также в честь 80-летия Победы откроется всероссийский выставочный фотопроект «Приближая Победу. Жизнь парков в годы Великой Отечественной войны».

В мероприятии примут участие главы областных администраций и муниципальных образований различных субъектов России, руководители министерств и департаментов, директора крупнейших парков страны и объединенных парковых дирекций.

На мероприятии выступят специалисты государственных организаций и международные эксперты из Китая, ЮАР, Индии, Бразилии, Эфиопии, Ирана, ОАЭ, а также специальные гости из Белоруссии, Катара, Турции и Гонконга.

Помимо деловой программы в рамках II Всероссийского слета директоров парков также пройдет традиционная образовательная программа для руководителей парковых учреждений.

ParkSeason Expo является наиболее значимым деловым событием парковой отрасли, а также крупнейшей отраслевой B2G-площадкой. Ежегодно аккредитацию на участие получают более 5,5 тысячи делегатов, представляющих профессиональное сообщество. Разделы выставочной экспозиции посвящены темам создания комфортной городской среды. В рамках форума пройдет церемония награждения победителей II Всероссийской парковой премии «Парки России» в 31 номинации по категориям «Парк года» и «Компания года». Заявки на участие в премии принимаются до 31 марта на официальном сайте премии.

Подробности мероприятия, фото и видеоотчеты с прошедших событий, бланк заявки на участие в деловой и образовательной программе, а также форма регистрации для бесплатного посещения выставки доступны на официальном сайте форума.

Отметим, организаторами мероприятия выступают Министерство строительства и ЖКХ России, Ассоциация парков, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), Всероссийское общество охраны природы, Ассоциация развития территорий. Главное парковое событие страны проводится в целях популяризации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».