За три года от гепатита C в Псковской области вылечили 370 человек
За три года от гепатита C в Псковской области вылечили 370 человек, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению. Здоровьем этих пациентов занимались врачи-инфекционисты Псковской областной инфекционной клинической больницы.
Специалисты напомнили, что передача вируса осуществляется через кровь:
- употребление инъекционных наркотических веществ;
- медицинские манипуляции, тату, пирсинг, которые проводятся с нарушениями правил безопасности;
- незащищённый половой акт;
- от матери к ребенку во время беременности и родов.
Алгоритм действий при выявлении гепатита С:
- первичный прием врача-инфекциониста;
- постановка диагноза «хронический вирусный гепатит С»;
- проведение первичных обследований;
- определение вирусной нагрузки;
- генотипирование вируса гепатита С;
- определение стадии фиброза печени;
- включение пациента в соответствующий реестр;
- определение периода и тактики лечения;
- проведение медикаментозной противовирусной терапии;
- периодическое диспансерное наблюдение;
- выздоровление и снятие диагноза.
В первую очередь подбирается правильная диета, главным условием является отказ от алкоголя. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, необходимо избегать перееданий и злоупотребления жирной, острой, соленой и жареной пищей.
В основном лечение гепатита С в инфекционной больнице осуществляется при помощи противовирусных препаратов прямого действия, которые обладают высокой эффективностью (до 99% излечения). Ранняя диагностика и лечение способны полностью избавить организм от вируса.
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