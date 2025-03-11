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За три года от гепатита C в Псковской области вылечили 370 человек

За три года от гепатита C в Псковской области вылечили 370 человек, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению. Здоровьем этих пациентов занимались врачи-инфекционисты Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Специалисты напомнили, что передача вируса осуществляется через кровь:

- употребление инъекционных наркотических веществ;

- медицинские манипуляции, тату, пирсинг, которые проводятся с нарушениями правил безопасности;

- незащищённый половой акт;

- от матери к ребенку во время беременности и родов.

Алгоритм действий при выявлении гепатита С:

- первичный прием врача-инфекциониста;

- постановка диагноза «хронический вирусный гепатит С»;

- проведение первичных обследований;

- определение вирусной нагрузки;

- генотипирование вируса гепатита С;

- определение стадии фиброза печени;

- включение пациента в соответствующий реестр;

- определение периода и тактики лечения;

- проведение медикаментозной противовирусной терапии;

- периодическое диспансерное наблюдение;

- выздоровление и снятие диагноза.

В первую очередь подбирается правильная диета, главным условием является отказ от алкоголя. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, необходимо избегать перееданий и злоупотребления жирной, острой, соленой и жареной пищей.

В основном лечение гепатита С в инфекционной больнице осуществляется при помощи противовирусных препаратов прямого действия, которые обладают высокой эффективностью (до 99% излечения). Ранняя диагностика и лечение способны полностью избавить организм от вируса.

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