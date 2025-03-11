Воины 76-й гвардейской дивизии отрабатывают десантирование

12:01, 11 марта 2025, ПАИ

В рамках подготовки личного состава во вторник, 11 марта, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии отрабатывали на полигоне в Кислово под Псковом десантирование грузов, военной техники и личного состава, сообщает корреспондент ПАИ.

Подробности – в фоторепортаже.