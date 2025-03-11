Воины 76-й гвардейской дивизии отрабатывают десантирование
В рамках подготовки личного состава во вторник, 11 марта, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии отрабатывали на полигоне в Кислово под Псковом десантирование грузов, военной техники и личного состава, сообщает корреспондент ПАИ.
Подробности – в фоторепортаже.
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