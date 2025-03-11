Житель Дедовичей добился выплаты неустойки за затягивание работ по подключению его дома к газу
Житель Дедовичей подал иск о защите прав потребителя в связи с нарушением срока подключения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В обоснование своих требований истец указал, что в январе 2022 года он заключил с ответчиком договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения своего жилого дома. Затем в соответствии с дополнительным соглашением срок выполнения работ был продлен до конца 2023 года. Истец частично оплатил услугу, передав ответчику 65 150 рублей, но в указанный срок подключение к сети газораспределения его жилого дома так и не было произведено. Обязательства по договору были выполнены лишь в декабре 2024 года.
Несоблюдение ответчиком сроков по подключению домовладения к сети газораспределения привело к нарушению его законных прав на получение качественной услуги в установленный срок и дополнительным материальным расходам из-за невозможности использования газа в быту.
С учетом произведенного уточнения истец просил взыскать неустойку в размере 52 391 рубля, а также штраф в размере 50% от общей суммы неустойки, что составляет 26 195 рублей 50 копеек.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился и письменно выразил возражения против удовлетворения иска.
Выслушав истца и исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
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