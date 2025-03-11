До 8 апреля введён запрет на проезд большегрузов по некоторым дорогам Плюсского и Стругокрасненского районов

12:44, 11 марта 2025, ПАИ

С 11 марта по 8 апреля вводится временный запрет на движение грузового автотранспорта по некоторым дорогам регионального значения в Плюсском и Стругокрасненском районах, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств массой больше 3,5 тонны с грузом или без груза:

- на участке дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе (км 69+700 - км 93+478);

- на всем протяжении дороги Детково - Заянье - Шавково в Плюсском районе;

- на всем протяжении дороги Струги Красные - Зовка в Плюсском районе;

- на всем протяжении дороги Струги Красные - Ляды в Стругокрасненском районе.

На время ограничения движения на автомобильных дорогах пройдут работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.