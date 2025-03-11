«Вместе мы сила профсоюзная»: интервью с Наталией Родионовой

22:18, 11 марта 2025, ПАИ

Работа с молодёжью, поддержка участников СВО, построение реальной системы социального партнёрства – всё это знаковые направления деятельности профсоюзов. А ещё профсоюзы – значительная часть жизни председателя Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры Наталии Родионовой. Она рассказала о том, чем ещё является сегодня профсоюзное движение региона-60.

– Псковские профсоюзы в 2025 году – что это для вас и для общества?

– Профсоюз – это целая страна, а вместе мы сила. Когда меня спрашивают, что такое профсоюз, то для меня это моя жизнь. Сначала около 15 лет я была председателем первичной профсоюзной организации Централизованной библиотечной системы Пскова, затем стала председателем областной организации профсоюза и занимала этот пост около 20 лет. Сегодня региональный профсоюз – профессиональная, творческая организация, инициатор многих инновационных проектов. Профсоюз сохранил и приумножил лучшие традиции профсоюзного движения!

– Какие можете отметить масштабные акции в прошедшей пятилетке?

– Работу с молодёжью как одно из стратегически важных направлений работы, форумы работающей молодёжи и региональный конкурс «Молодой профсоюзный лидер». Запомнились коллективные действия, такие как всероссийская акция профсоюзов «За достойный труд» в рамках Всемирного дня действий. Конечно же, важные направления – поддержка участников СВО и построение реальной системы социального партнёрства. А сколько предстоит интересных дел, событий! Главное – наше желание. Жизнь постоянно выдвигает новые проблемы, задачи, требующие гибкости и профессионализма, для которых порой достаточно сложно найти оптимальное решение, не говоря уже о готовых рецептах снятия болевых точек и проблем в целом.

– Профсоюзное кредо – какое оно, на ваш взгляд?

– На мой взгляд, есть три важных пункта: быть ведущей общественной организацией не только в регионе, но и в России, обеспечить полное представление и защиту всех видов прав и интересов членов профсоюза на основе развития социального партнёрства, активно участвовать в укреплении и повышении эффективности деятельности во всех направлениях работы.

– Это всё наверняка требует больших сил, в том числе и от руководства Псковского облсовпрофа. Летом планируются выборы на пост его председателя. Кого вы видите лучшим кандидатом?

– Высокая работоспособность организации, её организованность, имидж зависят от руководителя. Здесь стоит отметить гибкость управленческой тактики, индивидуальный подход, постоянное развитие и, конечно, личное обаяние действующего председателя Псковского облсовпрофа Иванова Игоря Олеговича. Почему он? Потому что именно он является лидером команды, заряжает своей энергией, профессионализмом, умеет мыслить, отлично разбирается в рабочем процессе.

Беседовал Константин Козловский