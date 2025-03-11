Мёртвый младенец найден в женской сумке в Себежском районе

13:37, 11 марта 2025, ПАИ

Мёртвый младенец найден в женской сумке в лесу у деревни Рудня в Себежском районе, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать информацией относительно мёртвого новорождённого, проводятся разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Следователями проверяются все возможные версии произошедшего.