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Происшествия

Мёртвый младенец найден в женской сумке в Себежском районе

Мёртвый младенец найден в женской сумке в лесу у деревни Рудня в Себежском районе, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать информацией относительно мёртвого новорождённого, проводятся разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Следователями проверяются все возможные версии произошедшего.

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