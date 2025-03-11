Об опасности освежителей воздуха для нервной системы предупредила врач
Популярные средства для ароматизации дома, такие как освежители воздуха, аромасвечи и благовония, могут представлять опасность для здоровья. Об этом заявила терапевт Дарья Пронина, пишет Lenta.ru.
Летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, бензол и фталаты, могут вызывать головные боли, раздражение глаз, носа и горла, а также аллергические реакции. Эти вещества часто входят в состав синтетических ароматизаторов, предупредила специалист.
Длительное воздействие ЛОС может привести к проблемам с дыхательной и нервной системами. Кроме того, мускусные соединения, содержащиеся в ароматизаторах, могут накапливаться в организме и негативно влиять на эндокринную систему, обратила внимание она.
Врач порекомендовала выбирать ароматизаторы на основе натуральных эфирных масел и избегать продуктов, содержащих ЛОС. В качестве альтернативы можно использовать эфирные масла лаванды или цитрусовых в аромалампах или добавлять их в воду для увлажнителей воздуха, заключила Дарья Пронина.
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