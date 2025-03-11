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Происшествия

Почти два года колонии получил пскович за кражу инструментов из подвала

47-летний пскович предстал перед судом за то, что похитил строительные инструменты из подвала жилого дома. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Мужчина был в подвале, где увидел строительные инструменты. Их стоимость была выше 62 тысяч рублей. Пскович решил забрать инвентарь себе.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и десять месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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