Почти два года колонии получил пскович за кражу инструментов из подвала
47-летний пскович предстал перед судом за то, что похитил строительные инструменты из подвала жилого дома. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.
Мужчина был в подвале, где увидел строительные инструменты. Их стоимость была выше 62 тысяч рублей. Пскович решил забрать инвентарь себе.
В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и десять месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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