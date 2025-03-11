Псковичка взяла серебро на всероссийском турнире по фехтованию

16:23, 11 марта 2025, ПАИ

Серебряную медаль завоевала псковичка Ева Белоцерковская на Всероссийском турнире памяти А. И. Павлова по фехтованию. Соревнования проходили в Смоленске с 6 по 10 марта. Об этом ПАИ сообщили представители спортсменки.

Участие в турнире приняли более 500 спортсменов из 32 регионов страны, а также из Белоруссии. Золото и бронзу получили фехтовальщики из Москвы и Московской области.

Ева Белоцерковская является кандидатом в мастера спорта, а тренирует её преподаватель Элла Полторацкая.

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