Псковичка взяла серебро на всероссийском турнире по фехтованию
Серебряную медаль завоевала псковичка Ева Белоцерковская на Всероссийском турнире памяти А. И. Павлова по фехтованию. Соревнования проходили в Смоленске с 6 по 10 марта. Об этом ПАИ сообщили представители спортсменки.
Участие в турнире приняли более 500 спортсменов из 32 регионов страны, а также из Белоруссии. Золото и бронзу получили фехтовальщики из Москвы и Московской области.
Ева Белоцерковская является кандидатом в мастера спорта, а тренирует её преподаватель Элла Полторацкая.
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