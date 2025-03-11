Конференция по гематологии пройдёт в Псковской областной больнице
14 марта в Псковской областной клинической больнице пройдет межрегиональная конференция «Актуальные вопросы гематологии. Анемия и кровотечения. Красные флаги в работе первичного звена. Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и профилактике». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Мероприятие соберёт специалистов из Псковской области, Санкт-Петербурга для обсуждения актуальных вопросов в области диагностики и лечения анемий, а также других заболеваний крови.
Конференция станет площадкой для обмена опытом и новыми знаниями, «что повысит уровень оказания медицинской помощи в этом направлении», отметили в комитете.
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