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Общество

Конференция по гематологии пройдёт в Псковской областной больнице

14 марта в Псковской областной клинической больнице пройдет межрегиональная конференция «Актуальные вопросы гематологии. Анемия и кровотечения. Красные флаги в работе первичного звена. Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и профилактике». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Мероприятие соберёт специалистов из Псковской области, Санкт-Петербурга для обсуждения актуальных вопросов в области диагностики и лечения анемий, а также других заболеваний крови.

Конференция станет площадкой для обмена опытом и новыми знаниями, «что повысит уровень оказания медицинской помощи в этом направлении», отметили в комитете.

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