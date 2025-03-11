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Общество

Псковские НКО могут подать заявку на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»

Псковичи могут подать заявку на участие в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» для НКО по патриотическому воспитанию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Конкурс будет проходить по пяти номинациям:

  • #оживляя_историю – проекты по изучению и сохранению местного наследия;
  • #помогая_своим – поддержка ветеранов и участников боевых действий;
  • #воспитывая_характер – военно-спортивное воспитание и допризывная подготовка;
  • #транслируя_ценности – создание интернет-контента для формирования у молодёжи патриотизма;
  • #укрепляя_сознание – проекты противодействия терроризму и экстремизму.

Максимальный размер гранта составит 2,5 миллиона рублей. Участвовать в конкурсе могут НКО, в том числе молодёжные и детские объединения. Они должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до начала конкурса. Подать заявку на участие можно до 10 апреля 18:00 на сайте «Молодёжь России».

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