Псковские НКО могут подать заявку на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
Псковичи могут подать заявку на участие в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» для НКО по патриотическому воспитанию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Конкурс будет проходить по пяти номинациям:
- #оживляя_историю – проекты по изучению и сохранению местного наследия;
- #помогая_своим – поддержка ветеранов и участников боевых действий;
- #воспитывая_характер – военно-спортивное воспитание и допризывная подготовка;
- #транслируя_ценности – создание интернет-контента для формирования у молодёжи патриотизма;
- #укрепляя_сознание – проекты противодействия терроризму и экстремизму.
Максимальный размер гранта составит 2,5 миллиона рублей. Участвовать в конкурсе могут НКО, в том числе молодёжные и детские объединения. Они должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до начала конкурса. Подать заявку на участие можно до 10 апреля 18:00 на сайте «Молодёжь России».
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