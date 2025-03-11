Псковские НКО могут подать заявку на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»

16:22, 11 марта 2025, ПАИ

Псковичи могут подать заявку на участие в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» для НКО по патриотическому воспитанию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Конкурс будет проходить по пяти номинациям:

#оживляя_историю – проекты по изучению и сохранению местного наследия;

#помогая_своим – поддержка ветеранов и участников боевых действий;

#воспитывая_характер – военно-спортивное воспитание и допризывная подготовка;

#транслируя_ценности – создание интернет-контента для формирования у молодёжи патриотизма;

#укрепляя_сознание – проекты противодействия терроризму и экстремизму.

Максимальный размер гранта составит 2,5 миллиона рублей. Участвовать в конкурсе могут НКО, в том числе молодёжные и детские объединения. Они должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до начала конкурса. Подать заявку на участие можно до 10 апреля 18:00 на сайте «Молодёжь России».