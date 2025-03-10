Осталось три дня, чтобы подать заявку на новоржевский фестиваль в честь Бориса Трояновского

15:26, 11 марта 2025, ПАИ

Осталось три дня, чтобы подать заявку на участие в зональном (отборочном) туре областного фестиваля-конкурса имени виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского, напомнили в Псковском областном центре народного творчества. Фестиваль пройдёт в апреле в Новоржеве.

К участию приглашаются ансамбли, оркестры русских народных инструментов, солисты-балалаечники, домристы, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники. Стать конкурсантами могут и солисты, и целые коллективы. Возраст и ведомственная принадлежность не имеет значения.

Проконсультироваться и отправить заявку можно по почте до 14 марта: nartvor@ocntpskov.ru.