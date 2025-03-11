На выставке в Доме ремёсел новгородцы покажут псковичам лучшие работы своих мастеров

15:32, 11 марта 2025, ПАИ

19 марта в 14:00 в Доме ремёсел (улица Некрасова, 8, 2 этаж) в Пскове откроется выставка «Новгородский колорит». Об этом ПАИ сообщили в областном центре народного творчества.

Выставка пройдёт в рамках соглашения между правительством Новгородской области и правительством Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

На выставке будут представлены работы из коллекции Новгородского областного дома народного творчества: керамика, вышивка, исторический и народный костюм, береста и новгородская резьба по дереву.

Среди необычных экспонатов выставки – вышитая карта Новгородской области и старинные музыкальные инструменты.