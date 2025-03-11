Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На выставке в Доме ремёсел новгородцы покажут псковичам лучшие работы своих мастеров

19 марта в 14:00 в Доме ремёсел (улица Некрасова, 8, 2 этаж) в Пскове откроется выставка «Новгородский колорит». Об этом ПАИ сообщили в областном центре народного творчества.

Вышитая карта Новгородской области. Фото предоставлено ОЦНТ

Выставка пройдёт в рамках соглашения между правительством Новгородской области и правительством Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

На выставке будут представлены работы из коллекции Новгородского областного дома народного творчества: керамика, вышивка, исторический и народный костюм, береста и новгородская резьба по дереву.

Среди необычных экспонатов выставки – вышитая карта Новгородской области и старинные музыкальные инструменты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 марта 2025

Псковские сёстры милосердия получили свидетельства об окончании медкурсов
11 марта 2025

Школьник из Новосокольников стал призёром Международной олимпиады по промышленному программированию
11 марта 2025

Почти 200 ветеранов СВО помог трудоустроить в Псковской области филиал фонда «Защитники Отечества»
11 марта 2025

Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
11 марта 2025

На выставке в Доме ремёсел новгородцы покажут псковичам лучшие работы своих мастеров
11 марта 2025

Участники межрегионального автопробега в честь 80-летия Победы посетили Великие Луки
11 марта 2025

Псковских рыбаков предупредили об опасности выхода на лёд
11 марта 2025

Маленькую медведицу-сироту из псковского «Птичьего дворика» отправили на биостанцию в Тверскую область

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...