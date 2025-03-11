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Общество

Разработать законопроект в поддержку студенческих семей поручила Матвиенко

Законопроект, направленный на поддержку студенческих семей, поручила подготовить председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко комитету СФ по науке, образованию и культуре. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что даже небольшие меры поддержки могут быть очень важны. В частности, Валентина Матвиенко предложила предоставлять студенческим семьям отдельную комнату в общежитиях, переводить студентов на бюджетную основу обучения и создавать детские комнаты в вузах, где студентки могли бы оставлять детей на время лекций.

Как отметила спикер Совета Федерации, ответственность за реализацию этих мер должна быть возложена на университеты и их руководство. Они обязаны не только следить за качеством образования, но и активно участвовать в решении демографических проблем, добавила она.

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