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Культура

Псковичей приглашают принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»

Псковичей приглашают принять участие в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдёт в Крыму на берегу Чёрного моря с 1 по 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Мероприятие объединит пять основных направлений: театр, изобразительное искусство, музыку, кино и шоу.

Для участников подготовят выступления 20 звёздных исполнителей и 300 авторских шоу. Также гостей ждут тематические площадки, театральные постановки, арт-шествие, гастропространство. Крайний срок подачи заявки до 15 июня 2025 года на сайте «Таврида.арт».

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