ТИК Псковской области после сентябрьских выборов изменят названия

17:38, 11 марта 2025, ПАИ

Территориальные избирательные комиссии в муниципалитетах, преобразованных в муниципальные округа в Псковской области, после выборов в сентябре 2025 года поменяют названия, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас были территориальные избирательные комиссии, например, Псковского района, территориальные избирательные комиссии Порховского района или Локнянского района – теперь они будут называться избирательные комиссии округа», – сообщил Игорь Сопов.

«Мы сейчас наименования ТИК в тех районов, которые уже провели выборные кампании, не торопимся переназывать. Потому что название, в принципе, никак не отражается на сути работы комиссий. Но вот когда пройдут общие выборы, тогда в общем порядке мы все комиссии переименуем», – объяснил председатель облизбиркома.

После завершения муниципальных выборов ни одна территориальная избирательная комиссия не закроется, все они будут продолжать работать в том же режиме, как и работали, подчеркнул Игорь Сопов.