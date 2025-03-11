Ласка-альбинос, хорёк или горностай: необычного зверька заметили в центре Великих Лук
Необычного зверька обнаружили жители Великих Лук в самом центре города. Фотографией поделилась Александра Павлова в социальной сети «ВКонтакте».
«Великие Луки, март 2025-го. Вот такие зверюшки живут в центре города», – говорится в сообщении.
В комментариях жители Псковской области гадают, кто изображён на фотографии – ласка-альбинос, норка, хорёк или, может быть, горностай.
«За красотой скрывается чрезвычайно плотоядный хищник. Белок рвёт на части», – заметил один из комментаторов.
Централизованная библиотечная система Пскова победила в конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений
Школьник из Новосокольников стал призёром Международной олимпиады по промышленному программированию
Почти 200 ветеранов СВО помог трудоустроить в Псковской области филиал фонда «Защитники Отечества»