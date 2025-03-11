Около 210 тысяч предметов, забытых в поездах дальнего следования, вернулись владельцам
Около 210 тысяч предметов, забытых в поездах дальнего следования, вернулись владельцам с момента начала работы сервиса поиска забытых вещей в марте 2019 года. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.
Только в этом году уже было найдено и возвращено владельцам около 10 тысяч предметов.
Чаще всего в поездах забывают электронные устройства и аксессуары к ним, документы, косметику, украшения, игрушки, книги.
Пополняется и коллекция необычных находок. Например, в этом году путешественники оставляли в поездах перья павлина, постер с картиной Марка Шагала, тубус с чертежами.
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