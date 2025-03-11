Медаль «За боевые заслуги» обнаружили на улице Себежа
Медаль «За боевые заслуги» нашёл на улице Себежа местный житель Валерий Игнатьев, пишет газета «Призыв».
«Нашёл её случайно, на улице города две недели назад. Не даёт она мне покоя. Она была грязная, ничего нельзя было рассмотреть», – отметил он.
Валерий Игнатьев решил привести её в порядок и потратил на это около четырёх часов. «Чистил, надеясь, что сзади сохранился номер. И он действительно сохранился!» – сказал себежанин.
Медаль он передал в редакцию газеты, чтобы её сотрудники отдали находку командиру поискового отряда «Забытый батальон» Владимиру Бумакову для установления личности владельца.
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