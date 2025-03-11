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Общество

Медаль «За боевые заслуги» обнаружили на улице Себежа

Медаль «За боевые заслуги» нашёл на улице Себежа местный житель Валерий Игнатьев, пишет газета «Призыв».

Себежанин Валерий Игнатьев. Фото: здесь и далее газета «Призыв»

«Нашёл её случайно, на улице города две недели назад. Не даёт она мне покоя. Она была грязная, ничего нельзя было рассмотреть», – отметил он.

Валерий Игнатьев решил привести её в порядок и потратил на это около четырёх часов. «Чистил, надеясь, что сзади сохранился номер. И он действительно сохранился!» – сказал себежанин.

Медаль он передал в редакцию газеты, чтобы её сотрудники отдали находку командиру поискового отряда «Забытый батальон» Владимиру Бумакову для установления личности владельца.

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Медаль «За боевые заслуги» обнаружили на улице Себежа

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