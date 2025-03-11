Более 6600 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

18:16, 11 марта 2025, ПАИ

С 3 по 9 марта на территории Псковской области выявлено 6654 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53,9%, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрировано 2655 случаев ОРВИ, или 39,9% от общего количества по региону.

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