Более 6600 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
С 3 по 9 марта на территории Псковской области выявлено 6654 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53,9%, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
В Пскове зарегистрировано 2655 случаев ОРВИ, или 39,9% от общего количества по региону.
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