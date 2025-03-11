Более 1,8 тысячи респондентов приняли участие в опросе облизбиркома

21:33, 11 марта 2025, ПАИ

В опросе молодёжи в возрасте от 16 до 35 лет, организованном облизбиркомом с целью изучения политической активности и отношения к выборам, уже приняло участие более 1 800 респондентов. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Избирательная комиссия очень много делает, и мы каждый свои мероприятия, выбранную компанию потом внимательно анализируем: мы составляем отчёты, смотрим статистику. Мы делаем это для того, чтобы стать намного лучше для наших избирателей, понимать, что нужно ещё сделать для того, чтобы было удобно голосовать», – отметил он.

По словам спикера, молодые люди пока что инертно относятся к проведению выборных кампаний. «Мы эту проблему видим, и она не только в Псковской области, а в принципе мировая, потому что я смотрю публикации в других странах, где молодёжь политична в этом плане, но не ходит на выборы. Цель нашего вопроса – как раз узнать у наших молодых избирателей, почему они не ходят на выборы и как к ним относятся. И мы проводим большое количество лекций в университете, в школах, рассказывая об избирательной систем по-новому, ссылаясь именно на практику. Это вызывает больше интереса, нежели теория», – рассказал председатель облизбиркома.

По итогам опроса должно сформироваться понимание, как привлечь молодёжь к работе на избирательных участках, в молодёжных избирательных комиссиях или в волонтёрстве.

В опросе уже приняло участие порядка 1 800 человек. «Это достаточно большая, серьёзная выборка. Мы надеемся, что где-то две с половиной тысячи человек таким образом вовлечём в этот процесс. Как только мы эту информацию обработаем – будем понимать, как нам дальше работать с молодыми будущими избирателями», – заключил Игорь Сопов.

Отметим, принять участие в опросе можно до 12 марта на официальной странице облизбиркома в соцсети «ВКонтакте».