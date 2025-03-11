Сколько в Псковской области наркозависимых, можно ли вылечиться, чем привлекают запрещённые вещества и как оградить от них детей – мнение специалистов

22:38, 11 марта 2025, ПАИ

Почему подростки начинают употреблять наркотики? Как работает профилактика? Сколько живёт наркоман? Можно ли вылечиться навсегда? На эти и другие вопросы ответили психиатр и нарколог Дмитрий Индюков и заведующая отделом общественных и коммуникационных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирина Гайдук в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ситуация улучшилась

– Сколько у нас наркозависимых людей?

Дмитрий Индюков (Д. И.): В России уменьшилось количество людей, страдающих зависимостью от наркотических веществ. По официальной статистике, количество пациентов, которые официально состоят на учёте, снизилось с 2010 по 2022 год практически в два раза. Сегодня самое высокое число больных, состоящих на учёте, показывают Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, где много дикорастущих специфических растений. Самая благоприятная ситуация в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах: там более строгий контроль со стороны определённых структур плюс сильные религиозные установки.

Наши цифры сравнительно небольшие. В Пскове в 2023 году на учёте с диагнозом «зависимость от наркотических и токсических веществ» состояло 206 человек, в 2024 году – 221 человек. В области – чуть побольше: в 2023 году – 513, в 2024-м – 519 человек. Примерно 15–17 % – это женщины, остальные мужчины.

Средний возраст наркоманов – 18–30 лет, после 40 их практически нет: не доживают.

Правда, официальная статистика – это одно, а реальная жизнь – другое, и людей, страдающих наркозависимостью, на самом деле больше. За счёт чего? Например, существуют платные клиники, где лечат анонимно. А в небольших районах просто некому ставить диагнозы: нет специалистов. Человек – наркоман, и об этом никто не знает, кроме его соседей. Но в любом случае считаю, что ситуация стала лучше.

Болезнь существует

– Как быстро наркозависимые понимают, что им необходимо лечение?

Ирина Гайдук (И. Г.): Люди с наркозависимостью считают, что это проблема не их, а окружающих, поэтому не торопятся лечиться. И попадают в больницу, только когда у них нет денег на дозу и начинается реакция организма либо родственники привозят в реанимацию.

Д. И.: Чтобы начать лечение, человеку надо понять, что болезнь существует. Основная работа сотрудников нашего центра – доказать человеку, что он болен, а это первый шаг к излечению. Вот когда он начинает понимать это, то идёт и на процедуры, и на лекарственные терапии, и на психокоррекцию.

– Как люди попадают к вам на учёт?

– Есть случаи недобровольной госпитализации с последующей постановкой на учёт. Бывает, что суды после совершения преступлений по 228-й статье назначают принудительное лечение (статья 228 УК РФ: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. – Прим. ред.). Но достаточно часто такой человек, формально придя к врачам, постепенно осознаёт проблему. Иногда зависимые приходят сами, когда их психическое и физическое состояние резко обостряется.

– А что подталкивает людей к наркотической зависимости?

И. Г.: Когда в Псковском центре общественного здоровья мы выясняем у подростков, почему те начали курить, употреблять алкоголь или запрещённые препараты, кто-то говорит, что ему было интересно, у кого-то проблемы в семье и так далее. Но в процессе разговора они понимают, что истинная причина не во всём перечисленном, просто они захотели удовольствия, о котором рассказывали друзья. Обычно тот, кто употребляет, нуждается в средствах, поэтому как можно ярче рассказывает, какой получает кайф, но о последствиях не говорит ни слова. И подросток, наслушавшись, думает, что запрещённое вещество даст ему радость и счастье.

Д. И.: Я как детский и подростковый психиатр-нарколог не могу не согласиться. Причины – любопытство, нежелание выделяться из коллектива, генетическая предрасположенность, если родители злоупотребляют алкоголем, наркотическими веществами. Не исключены также психологический фактор, стрессы, гиперопека. По опросам, в России от 7 до 10 % людей впервые попробовали наркотические вещества в подростковом возрасте.

– Родители замечают это?

Д. И.: Они видят, что ребёнок вдруг стал каким-то не таким, не спит, сидит в телефоне целую ночь, и грешат на телефон. Потом замечают колебания настроения: то подросток раздражённый, то непробиваемо спокойный. И мамы с папами начинают искать в интернете, что это может быть, обращаются к психиатрам: у ребёночка явно биполярное расстройство – это сейчас модная тема, многие артисты, оказывается, страдают. И в последнюю очередь думают, что это может быть воздействие наркотического вещества, а не какая-то патология.

И. Г.: Управление по контролю за оборотом наркотиков, наш центр и коллеги-наркологи совместно разработали ролики, где родителям рассказывают: будьте бдительны, если заметили какие-то изменения в поведении своего ребёнка – просто найдите время, чтобы доверительно поговорить с ним, чтобы ребёнок раскрылся.

В последнее время тенденция такова, что родители очень много работают. Либо мама одна в семье, и, конечно же, когда она возвращается домой с работы, ей просто не хватает ни сил, ни времени, ни здоровья общаться со своими детьми. Родители часто задают только два вопроса: ты ел, ты сделал уроки? И тогда в окружении детей появляются совершенно чужие люди, которые становятся для них авторитетами, потому что ребёнка услышали, поняли, относятся с уважением. И он готов выполнить любое поручение вплоть до закладок.

От 10 до 14

– В связи с этим дети какого возраста требуют особого внимания родителей?

И. Г.: Профилактику зависимого, или, как мы говорим, рискованного, поведения нужно начинать с самого рождения. Потому что дети копируют модель поведения своих родителей. Если родители в отношениях допускают оскорбления, употребляют психоактивные вещества или страдают игроманией, ребёнок считает, что это просто образ жизни. И когда мы говорим, что это плохо, приводит к разрушению, то дети негодуют: «Ну здрасьте, это же наша обычная среда обитания!» А родители и учителя бьют тревогу, когда уже поздно, ребёнок сформирован и заявляет о себе: «Да, я имею право так себя вести. Ведь я же взрослый».

В среднем псковские дети впервые употребляют психоактивные вещества в 10 лет. И если ребёнок почувствовал радость и удовольствие от первой пробы, а не в семье, то центр удовольствия перемещается. И тогда для него любые альтернативы, которые мы предлагаем, не работают, ему нужен тот драйв. И получается, что сразу возникает зависимость.

Д. И.: У меня немного иное мнение. Родители должны быть настороже, когда ребёнку 13–14 лет. Детям кажется, что у них период взросления, но они ещё достаточно инфантильны. По моей статистике, именно в этом возрасте они впервые пробуют наркотические и токсические вещества. И это более характерно для асоциальных семей, где ребёнок больше подвержен асоциальному поведению и возможность возникновения зависимости в будущем больше. Но любая семья – благополучная и неблагополучная – не застрахована от того, что ребёнок может где-то попробовать запрещённые вещества и получить зависимость.

Профилактика и внимание

– От каких запрещённых веществ больше всего страдают сейчас?

И. Г.: Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обеспокоены тем, что сейчас в Пскове молодёжь и подростки завалены синтетическими препаратами. Их массово делают в подпольных лабораториях. Наркотик сравнительно дешёвый, распространяется очень быстро, готовится неизвестно из чего и даёт очень яркие эмоции. Бывает достаточно одной дозы для зависимости. Это очень большая проблема, а специалистов не хватает, и мы опаздываем. Дети сейчас технически весьма продвинутые, им не надо никого и ничего искать, всё получают бесконтактным способом.

Д. И.: В связи с развитием информационных систем контролировать стало сложнее, как ни стараются наши правоохранительные органы.

– Остаётся один вариант: профилактика и внимание родителей.

И. Г.: Наш центр осуществляет в основном первичную профилактику. И когда мы общаемся с руководителями управления образования, говорим, что начинать надо с детского сада. Это будет такая скрытая, косвенная профилактика. Мы знаем причины, почему дети начинают употреблять запрещённые вещества, и если вовремя их ликвидируем, то пострадавших ребят будет гораздо меньше. Причины известны: неуверенность, любопытство, нечем заняться, легче общаться, жизненные проблемы. И если в том же детском саду мы научим ребёнка, как себя занять, как повысить свою значимость, как привлечь внимание и как реагировать на невзгоды, это будет гораздо проще.

Есть очень много превентивных программ, их просто нужно внедрить. Но не все родители соглашаются: да вы что, разве в детском саду нужно об этом говорить? А разовые массовые акции, ролики неэффективны.

Д. И.: Есть указ президента и стратегия государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года, и она постепенно вводится в жизнь.

И. Г.: Сдвиги к лучшему видны, радует, что наш регион не лидирует в списке наркозависимых, и то, что наши школьники и студенты всё знают и понимают: наркозависимость ведёт к смерти. Даже планы составляют, что нужно предпринимать другим, но только не им самим: нет мотивации, чтобы это делать. И задача специалистов центра – все свои силы бросить именно на мотивационные моменты.

Д. И.: Работу ведут и государство, и мы с вами. Информируем не только о физических и психических изменениях, но и о том, что есть административная и уголовная ответственность за приобретение и хранение наркотического вещества. Говорим об этом своим молодым пациентам, которые ещё не достигли уровня зависимости. Говорим о смертности: средняя продолжительность жизни при употреблении дезоморфина после появления зависимости – год, на синтетике – пять–семь лет. Умирают в страшных муках. Так что не только лечим, но и ведём довольно жёсткую профилактику.

– Взрослый подозревает, что у ребёнка появились странности в поведении из-за наркотиков. Что ему делать?

Д. И.: Если появилось такое ощущение, нужно в нашем диспансере обратиться к детскому и подростковому психиатру-наркологу по записи или по телефону. Мы можем взять анализы, проводить психотерапевтическую работу, чтобы понять, есть ли проблема, нарастает она или нет, а в дальнейшем уже действовать по обстоятельствам.

– Родители боятся, что сообщат в школу или в правоохранительные органы.

Д. И.: Мы не сообщаем, чаще всего нам сообщают из больниц: попал ребёнок в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. К нам поступают такие сведения, это часть государственной программы – не упустить ребёнка. Именно в нашем центре медицинские клинические психологи занимаются этими проблемами, никогда не отказывают. Все вопросы можно решить.

Легко не будет

– Чем лёгкие наркотики отличаются от тяжёлых?

Д. И.: Нет лёгких наркотических веществ, есть разная наркогенность препаратов. Один быстро воздействует на организм и головной мозг, а другой – медленнее. Но процесс разрушения всё равно идёт. А когда уже возникает зависимость, то человек без препаратов жить не может, его начинает ломать. В среднем уже через несколько употреблений появляются нарушения, которые в дальнейшем приводят к развитию зависимости. Вот поэтому лёгких наркотиков не бывает.

– Возможно ли полное излечение?

Д. И.: Мы можем говорить о длительных ремиссиях. Говорить о том, что человек излечился, я бы не стал, но длительная ремиссия, больше пяти лет, – это практически излечение.