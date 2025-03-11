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Общество

Ситуацию с прорывом водопровода в Новоржевском округе прокомментировала Любовь Трифонова

В настоящее время на территории Новоржева и Новоржевского округа образовался ряд прорывов водопроводных сетей. Существуют определённые трудности и неудобства, связанные с подачей воды и подтоплением территорий, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте»

«Все заявки, поступающие к нам и в ЕДДС, незамедлительно направляются в муниципальное предприятие «Энергоресурс». В первую очередь отрабатываются заявки там, где нарушена подача воды. Администрация округа оказывает максимальное содействие в организации работ и привлечении дополнительных сил, чтобы обеспечить подачу воды жителям», – сообщила глава округа.

По её словам, к работам также привлекаются жители и предприниматели, которые располагают соответствующей техникой. На сегодняшний день работы ведутся в деревне Выбор (улица Советская) и в Новоржеве (улица Германа), добавила Любовь Трифонова.

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