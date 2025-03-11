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Общество

«Школа вожатых – 2025» стартовала в Пскове

Установочное занятие для студентов, желающих обучиться профессии вожатого, прошло в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Ребята узнали, зачем учиться на вожатого, в чём заключается эта работа и как она влияет на дальнейшую жизнь.

Обучение продлится до конца мая. На экзамене выпускники презентуют портфолио, с которыми этим летом поедут работать в лагеря Псковской и Московской областей, на Дальний Восток, а также во всероссийские детские центры «Артек» и «Орлёнок».

После установочной встречи для всех участников по традиции прошли «отрядные огоньки знакомств».

Для того чтобы записаться на обучение, необязательно быть членом РСО. Ещё можно присоединиться к участникам проекта, зарегистрировавшись по ссылке.

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