За наркологической помощью в Псковской области чаще всего обращаются люди в возрасте от 35 до 45 лет

23:05, 11 марта 2025, ПАИ

В Псковской области за наркологической помощью чаще всего обращаются люди в возрасте 35–45 лет. Это пациенты, у которых уже есть болезнь, зависимость от алкоголя. Четверть из них – женщины, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В Псковский клинический центр психиатрии и наркологии пациенты чаще обращаются самостоятельно, как правило находясь в пограничном состоянии. От употребления алкоголя возникают депрессивность, раздражительность, беспокойство, нарушение сна, тревога. Только после обращения к врачам-специалистам идёт разговор с человеком о том, что у него болезнь, и дальнейшее лечение.

Также существует острое состояние, когда после длительных возлияний, запоев, долгого употребления этилсодержащих продуктов возникает психотическое расстройство. Нарастает нарушение сознания, присоединяются бредовые высказывания, галлюцинации – слуховые, зрительные, тактильные. Неоказание помощи в данном варианте ведёт к ухудшению состояния вплоть до смерти. Такие пациенты чаще всего доставляются психиатрической бригадой скорой помощи, способной оценить их состояние и в случае необходимости госпитализировать.

Принимает пациентов, у которых проблемы с алкоголем, Псковский областной клинической центр психиатрии и наркологии, есть наркологические койки в психиатрической больнице в Богданово, филиал в Великих Луках. В наркологическом отделении оказывается неотложная помощь.

После лечения в отделении неотложной помощи пациент сразу направляется на приём к врачу-психиатру, наркологу в диспансерное отделение, при необходимости – в дневной наркологический стационар с реабилитационными мероприятиями. Затем пациент направляется в амбулаторную службу, где врач оценивает его состояние, даёт поддерживающую терапию. Человек не остаётся без помощи, и чем дольше время трезвости, тем реже можно ходить к врачу. Есть больные, которые принимают эту помощь и годами живут в трезвости.

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