Опасный период наступит на Земле с 14 марта: что нужно знать

23:22, 11 марта 2025, ПАИ

Об особенностях второй половины марта рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Нас ждёт непростой, но интересный период – так называемый коридор затмений. Если прожить его осознанно, можно здорово продвинуться на пути личной эволюции. В любом случае это шанс взглянуть на себя и на свою жизнь с нового ракурса.

Коридором затмений, напомню, называется период между двумя затмениями, в этот раз он откроется лунным затмением 14 марта, а завершится солнечным 29 марта. Но, как правило, влияние коридора начинается уже за неделю до и продолжается несколько дней после. С такими периодами мы сталкиваемся минимум дважды в год, ничего из ряда вон выходящего для большинства людей они не несут. Исключение, если затмение попадает на важные точки вашего индивидуального гороскопа, но это очень небольшой процент людей. В этот раз лунное затмение окажет самое сильное влияние на Дев, Рыб, Стрельцов и Близнецов: у них больше шансов оказаться в числе тех, кого оно затронет. Солнечное затмение окажет наибольшее влияние на Весы, Овнов, Раков и Козерогов.

У каждого затмения свои особенности. Но сначала напомню общие правила и технику безопасности. В коридоре затмений у нас меньше возможности влиять на события своей жизни. Принятые решения и совершённые действия практически невозможно изменить, исправить и отмотать назад. Считается, что в этот период человека настигает карма, как положительная, так и отрицательная.

Судьба родившихся в затмение людей более фатальна, и они обладают меньшей свободой выбора. Отсюда и главная рекомендация: вблизи затмений и особенно в сами дни затмений не начинать ничего кардинально нового, не принимать важных решений.

Процессы могут развиваться непредсказуемо и совсем не так, как вы изначально рассчитывали. Конечно, речь идёт о серьёзных вещах: об открытии нового бизнеса, о начале строительства, о переезде, подписании важного договора, взятии большого кредита и так далее. Повседневные дела и рутинные процессы можно не трогать: живём как жили. Обычный поход в парикмахерскую можно не откладывать: максимум будет кривая чёлка. А вот серьёзное хирургическое вмешательство, если ситуация терпит, лучше перенести. Всё по той же причине: большой риск, что события могут выйти из-под контроля.

Если ваше здоровье вызывает у вас опасения, в коридоре затмений лучше максимально поберечься. Если вы заболеете, потом есть риск, что будете лечиться полгода. Этот коридор затмений характеризуется большим скоплением планет в знаке Рыб, а значит, кратно возрастают риски инфекционных и вирусных заболеваний. Также может вырасти количество отравлений, несчастных случаев и происшествий на воде. Вероятны техногенные аварии, связанные с утечкой и выбросом вредных веществ.

Нынешний коридор затмений осложняется ещё и ретроградностью Венеры и Меркурия. Период ретро-Венеры сам по себе не очень хорош для свадеб, у астрологов своя статистика: браки, заключённые в период ретро-Венеры, распадаются в три раза чаще. А брак, заключённый ещё и в коридоре затмений, грозит стать менее жизнеспособным или очень несчастливым.

Зато этот коридор затмений очень хорош для того, чтобы поставить точку в тяжёлых, изживших себя отношениях. Речь идёт не только о личном, но и о деловом партнёрстве. Можно попробовать отказаться от вредной привычки, даже если предыдущие попытки были нерезультативными.

Период хорошо подходит, чтобы поработать с психологом, коучем, регрессологом, другим помогающим специалистом, поизучать свои внутренние процессы, поработать с негативными установками и сценариями. Если проделать эту работу качественно, можно увидеть очень хорошие результаты. И что очень важно, вы можете совершить прорыв в теме, которая давно не давалась. Сейчас можно получить максимальный результат за очень короткий срок, как будто мы получаем возможность сдать экзамены экстерном.

Я всегда рекомендую занимать в коридоре затмений позицию наблюдателя, смотреть, какие сигналы посылает вам внешний мир через ближайшее окружение и происходящие вокруг вас и с вами ситуации. Они показывают, с чем нужно работать. Честность и осознанность здесь главные инструменты. Ситуации, возникшие вблизи затмений, будут развиваться в течение полугода. Может открыться неприятная и болезненная правда.

Напоминаю, что лунное затмение больше затрагивает эмоциональную сферу, а солнечное – внешний событийный план. Как раз в лунное затмение могут всплыть глубинные страхи, программы жертвы, старые обиды и другие негативные эмоции. Будьте внимательны и аккуратны, в этот период больше рисков стать жертвой чужой неадекватности, пострадать от действий мошенников. Внимательно относитесь ко всем входящим предложениям: вполне возможно, что они менее выгодны, чем кажется на первый взгляд. Возьмите паузу на раздумье, прежде чем давать согласие.