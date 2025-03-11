В лесу Стругокрасненского округа обнаружили тело жителя интерната из Погорелово

23:59, 11 марта 2025, ПАИ

Местные жители Стругокрасненского округа, катаясь на квадроциклах в лесу, обнаружили тело мужчины. Останки мужчины были частично обглоданы животными и примёрзли к земле. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что погибший был подопечным интерната из деревни Погорелово.

По имеющейся информации, мужчина неоднократно уходил из интерната и обычно направлялся в посёлок Струги Красные по военной дороге. В последний раз он пропал около трёх месяцев назад, и его отсутствие не вызвало активных поисков, так как предполагалось, что он, как и раньше, ушёл домой.

Обстоятельства гибели выясняются. Тело направлено на экспертизу, правоохранительные органы проводят проверку.