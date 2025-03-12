Прокоп Перезимний наступил по народному календарю

07:10, 12 марта 2025, ПАИ

Прокоп Перезимний наступил по народному календарю сегодня, 12 марта, сообщает calend.ru.

В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, который жил в VIII веке. С приходом Прокопа обычно начиналась настоящая весна: снег начинал таять, а зимние дороги исчезали.

В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать из двора, люди внимательно слушали дорогу, чтобы оценить её надежность. Также прислушивались к звукам капели: если она была обильной, то в долгий путь лучше было не отправляться.

Однако при хорошей капели можно было собираться в лес на охоту за зайцами. У охотников существовали свои приметы: если заяц перебегал дорогу, это предвещало неудачу, а если это делала собака — беды не будет, но и большого успеха тоже не стоит ожидать.

Крестьяне внимательно следили за вербой. Если её почки начинали распускаться с верхушки, то сеять лучше было пораньше. А если верба не спешила распускаться на макушке, то второй посев обещал быть удачным. Ждали и появления подснежников: как только они показывались, это означало, что пора начинать пахоту.