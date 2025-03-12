Будущие полицейские соревнуются в Пскове в рамках чемпионата «Профессионалы»

08:16, 12 марта 2025, ПАИ

Будущие полицейские, которые обучаются по специальности «правоохранительная деятельность», соревнуются в Псковском кооперативном техникуме в рамках регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы», сообщает телеканал «Первый Псковский».

К каждому участнику прикреплён наставник. Он помогает в подготовке и тактике.

«Все наставники говорят по-разному, и у всех техника разная. Тут главное – взять индивидуальный подход для себя и его придерживаться, чтобы добиться каких-то результатов», – признался один из участников конкурса Анатолий Пашенков.

Чемпионат по компетенции «Правоохранительная деятельность» проходит три дня. Студенты техникума не только бегают и стреляют, но и показывают свои навыки оперативной работы: снятие отпечатков пальцев, составление протокола и задержание. По сценарию, во время патрулирования сотрудник пресекает хулиганство – распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка. Во время беседы человек оказывает сопротивление. Участникам нужно грамотно нейтрализовать нарушителя, досмотреть, доложить и вызвать подкрепление. Жюри даёт оценку по всем критериям.

«Критерии демонстрируют их компетенции согласно профстандарту и согласно тем требованиям, которые должны быть у полицейского. По сути, ребята должны показать себя с универсальной точки зрения», – рассказала руководитель по воспитательной работе Псковского кооперативного техникума Екатерина Бросова.

За право носить звание «Профессионал» борются шесть конкурсантов. На федеральный этап отправится только один. Его имя назовут на торжественном закрытии чемпионата 14 марта.

Участие в конкурсе даёт возможность укрепить портфолио. Кроме того, призёры получают дополнительно денежное вознаграждение и возможность пройти стажировку в органах внутренних дел.

«Всё, что они умеют, они нам показывают. Самое главное – чувствуется желание быть лучшими в профессии и желание побеждать. И я уверен практически на 100 %, что эти ребята – будущие сотрудники органов внутренних дел», – обратил внимание куратор направления «Правоохранительная деятельность» Псковского кооперативного техникума Алексей Артемьев.

Состязания проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года вошёл в новый президентский национальный проект «Молодёжь и дети». Региональный этап объединил свыше 150 студентов и порядка 50 школьников, в том числе ребят из Республики Беларусь. Они продемонстрируют свои профессиональные навыки по 34 компетенциям.