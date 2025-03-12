Режиссёр Тимур Кулов репетирует пьесу в Псковском театре драмы

08:28, 12 марта 2025, ПАИ

Режиссёр Тимур Кулов репетирует в Псковском театре драмы пьесу «Каинова печать» Леонида Андреева, сообщили ПАИ в учреждении.

«Леонид Андреев – яркий представитель Серебряного века, считающийся родоначальником экспрессионизма в русской литературе. В своих рассказах, повестях, пьесах писатель задавался вопросами о фатализме и личной ответственности человека, о природе зла и богоборчестве», – рассказали в театре.

Одна из тем полузабытой пьесы Андреева «Каинова печать» (второе название «Не убий») 1913 года – возмездие за совершенное зло. Над постановкой работает Тимур Кулов, в настоящее время – режиссер Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева. Художником спектакля «Каинова печать» выступит Николь Кламперт.

Первые показы спектакля «Каинова печать» пройдут на малой сцене Псковского театра драмы 22, 23 и 24 апреля.