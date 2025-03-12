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Общество

Множество нарушений обнаружено во время проверки великолукского спортклуба «Центурион»

Прокуратура Великих Лук вместе со специалистами Главного управления МЧС России по Псковской области и ТО Роспотребнадзора Великих Лук проверили спортклуб «Центурион». Как сообщили ПАИ в прокуратуре, во время проверки обнаружены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Помещение клуба не обеспечено огнетушителями. Лестница не оборудована ограждениями с поручнями. В помещениях спортивного зала отсутствует второй эвакуационный выход. Помещение раздевалки не оборудовано электросушителем для рук (бумажными полотенцами), моющими средствами для рук и дозаторами с дезинфицирующими антисептическими средствами.

Не проводится ежедневная влажная уборка помещений, спортивного оборудования и инвентаря с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес директора ООО «СК «Центурион» внесено представление об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которое находится на рассмотрении.

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