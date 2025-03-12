Коворкинг-центр «Электориума» откроется в Локне 28 марта

11:05, 12 марта 2025, ПАИ

Еще один коворкинг учебного центра «Электориум» откроется в Локне 28 марта, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Он станет третьим в сети «Электориумов».

«Электориум» – это наша площадка, которая находится на базе территориальной избирательной комиссии города Пскова. Это учебный центр, где мы проводим свои занятия и семинары с членами избирательных комиссий», – пояснил он.

Кроме того, члены молодежной избирательной комиссии выиграли грант и открыли в здании администрации Гдова еще один коворкинг-центр, где будут проводить свои мероприятия. Кроме того, такой же центр за счет грантовых средств откроется 28 марта на базе администрации в Локне.

«На нашу площадку мы приглашаем интересных спикеров для того, чтобы они выступали не только на темы, которые касаются выборной кампании, но и на любые другие темы – бизнес, работа с социальными сетями, журналистика, история и так далее. Участником этого мероприятия может стать любой человек, кто хочет записаться на эту лекцию. Как правило, у нас за 2-3 недели открывается запись на ту или иную тематическую лекцию. Если у вас есть интересная тема, своя интересная тема, о чем вы хотите рассказать, тоже напишите нам – мы предоставим площадку, и в течение часа вы можете рассказать слушателям о том, чем вы интересуетесь, чем вы увлекаетесь, почему это интересно», – рассказал гость радиостанции.

Он добавил, что, как правило, на эти лекции ходит молодежь из университета, члены молодежной избирательной комиссии. «Я считаю, что такая площадка для общения очень полезна, чтобы молодежь могла где-то собираться. Тем более в маленьких районах, где для молодежи не так много досуга, особенно зимой», – заключил Игорь Сопов.