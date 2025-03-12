За пьянство за рулём у псковича конфисковали автомобиль

10:06, 12 марта 2025, ПАИ

Пскович лишился автомобиля и получил 240 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

15 декабря 2024 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем BMW. Ранее он уже получал административное наказание за нетрезвое вождение. У дома на улице Пригородной подсудимый, не справившись с управлением автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие.

На суде пскович полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Его автомобиль конфискован в пользу государства.