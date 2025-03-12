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Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области за сутки

Два пожара произошло в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, в 11:49 поступил сигнал из Невеля. На улице Суворова произошло возгорание хозяйственной постройки, причиной которого могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожарные смогли спасти хозпостройку.

Позже, в 19:21 сигнал получили из Куньинского района. В деревне Пухтево воспламенилось бесхозное строение. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. Удалось спасти две хозяйственные постройки.

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