Два пожара произошло в Псковской области за сутки

10:40, 12 марта 2025, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, в 11:49 поступил сигнал из Невеля. На улице Суворова произошло возгорание хозяйственной постройки, причиной которого могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожарные смогли спасти хозпостройку.

Позже, в 19:21 сигнал получили из Куньинского района. В деревне Пухтево воспламенилось бесхозное строение. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. Удалось спасти две хозяйственные постройки.