Фотографии псковских сотрудниц МЧС попали в новый номер ведомственного журнала «Пожарное дело»
Фотографии псковских сотрудниц МЧС попали в мартовский номер ведомственного журнала «Пожарное дело». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Электронная версия уже есть на официальном сайте «МЧС. Медиа».
Подписку на ведомственные журналы и газеты МЧС России (журналы «Гражданская защита», «Пожарное дело», «ОБЖ» и газета «Спасатель МЧС России») можно оформить следующими способами:
- по телефону +7 (991) 976-61-43; 44; 45 или 8 (499) 995-59-99 (доб. 5116);
- отправить заявку по электронной почте podpiska@mchsmedia.ru.
Фотографии псковских сотрудниц МЧС попали в новый номер ведомственного журнала «Пожарное дело»
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