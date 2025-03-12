Фотографии псковских сотрудниц МЧС попали в новый номер ведомственного журнала «Пожарное дело»

10:46, 12 марта 2025, ПАИ

Фотографии псковских сотрудниц МЧС попали в мартовский номер ведомственного журнала «Пожарное дело». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Электронная версия уже есть на официальном сайте «МЧС. Медиа».

Подписку на ведомственные журналы и газеты МЧС России (журналы «Гражданская защита», «Пожарное дело», «ОБЖ» и газета «Спасатель МЧС России») можно оформить следующими способами:

- по телефону +7 (991) 976-61-43; 44; 45 или 8 (499) 995-59-99 (доб. 5116);

- отправить заявку по электронной почте podpiska@mchsmedia.ru.