Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области предстоящей ночью
В ночь на 13 марта в Псковской области пройдёт мокрый снег, в большинстве районов - небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/сек. Температура воздуха по области: ночью -1...+4 градуса, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже норма.
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