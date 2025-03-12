Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области предстоящей ночью

11:01, 12 марта 2025, ПАИ

В ночь на 13 марта в Псковской области пройдёт мокрый снег, в большинстве районов - небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/сек. Температура воздуха по области: ночью -1...+4 градуса, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже норма.