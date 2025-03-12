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Общество

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области предстоящей ночью

В ночь на 13 марта в Псковской области пройдёт мокрый снег, в большинстве районов - небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/сек. Температура воздуха по области: ночью -1...+4 градуса, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже норма.

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