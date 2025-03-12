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Каждый ТИК Псковской области шефствует над воинскими мемориалами - Игорь Сопов

За каждой территориальной избирательной комиссией в Псковской области закреплены мемориальные места для проведения субботников. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

За каждым членом ТИК в Псковской области закреплены мемориалы для проведения субботников - Игорь Сопов. Фото: ПАИ

«У нас в каждом районе за комиссиями закреплены мемориальные места, памятники, парки, монументы. Мы стараемся всегда проводить в апреле субботники, чтобы привести в порядок братские захоронения или монументы. У избирательной комиссии Псковской области под шефством находится монумент на острове Залита. В этом году мы также планируем в апреле поехать туда, убрать территорию, привести в порядок братское захоронение, провести подкраску и мелкий ремонт самого монумента, который находится на острове» - отметил он.

Кроме того, каждый из членов комиссии или сотрудников ТИК принимает участие в уборке братских захоронений на той территории, где он проживает. «Я традиционно в своем родном Локнянском районе принимаю в этом участие - с территориальной избирательной комиссией Локнянского района, с главой Локнянского округа мы всегда объезжаем минимум 3-4 братских захоронения. Одно из них находится очень далеко, дороги нет, добраться можно только на лодке, спускаясь по Ловати», - поделился гость программы.

Кроме того, в избирательной системе Псковской области работали 676 человек, из которых 188 - ветераны Великой Отечественной войны, участники войны - 16, дети войны - 377, а также несовершеннолетние узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов. «Все эти люди будут охвачены нашим вниманием, они не останутся без поздравления с 80-летием Победы от избирательной комиссии Псковской области. Мы это обязательно сделаем, мы о каждом помним. У нас в этом плане хорошо работает и аппарат избирательной комиссии Псковской области, и Совет ветеранов Псковской области, в который входят как раз все члены, кто работал в избирательной системе», - рассказал Игорь Сопов.

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