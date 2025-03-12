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Происшествия

Росгвардейцы задержали 19-летнего псковича за кражу продуктов

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

11 марта около 23:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса прозвучал сигнал «тревога».

На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 19-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка.

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