Росгвардейцы задержали 19-летнего псковича за кражу продуктов
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
11 марта около 23:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса прозвучал сигнал «тревога».
На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 19-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты.
По факту хищения проводится проверка.
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