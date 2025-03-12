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Происшествия

Около миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Около миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Псковского и Стругокрасненского районов после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Около миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Фото: ПАИ

В частности, махинаторы предлагали дополнительный заработок в Сети, а другим сообщили о якобы попытке незаконного оформления на них кредитов и необходимости перевести деньги на «безопасные счета». А кого-то аферисты обманули во время купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Всего жители региона лишились около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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