Около миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

12:02, 12 марта 2025, ПАИ

Около миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Псковского и Стругокрасненского районов после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В частности, махинаторы предлагали дополнительный заработок в Сети, а другим сообщили о якобы попытке незаконного оформления на них кредитов и необходимости перевести деньги на «безопасные счета». А кого-то аферисты обманули во время купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Всего жители региона лишились около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых устанавливаются все обстоятельства произошедшего.