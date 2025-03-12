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Происшествия

Фальшивую купюру обнаружили в выручке магазина в Гдове

Фальшивую купюру обнаружили в выручке магазина в Гдове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую купюру обнаружили в выручке магазина в Гдове. Фото: ПАИ

Тысячерублевую купюру выявили в финансовом учреждении Пскова.

Предположительно, банкнота с признаками подделки поступила в выручке из магазина в Гдове.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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