Фальшивую купюру обнаружили в выручке магазина в Гдове

12:17, 12 марта 2025, ПАИ

Фальшивую купюру обнаружили в выручке магазина в Гдове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Тысячерублевую купюру выявили в финансовом учреждении Пскова.

Предположительно, банкнота с признаками подделки поступила в выручке из магазина в Гдове.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.