Фальшивую купюру обнаружили в выручке магазина в Гдове
Фальшивую купюру обнаружили в выручке магазина в Гдове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Тысячерублевую купюру выявили в финансовом учреждении Пскова.
Предположительно, банкнота с признаками подделки поступила в выручке из магазина в Гдове.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
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