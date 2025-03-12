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Общество

Новая выставка откроется в Музее истории Печор 14 марта

14 марта в Музее истории Печор откроется новая выставка. На ней будут представлены картины Валентина Плискина, выполненные в технике глубокой резьбы по дереву, сообщили ПАИ в Псковском музее.

«При создании работ автору помогает сама природа: пластичные породы древесины и свет. Глубина, объем, воздушность художественных деталей дают волю свету и воображению, что позволяет увидеть картину в цвете, несмотря на отсутствие красок. Фигуры людей динамичны, выразительны, правдивы. Художнику удается передать образы и оттенки в многослойных рельефах материала», – отметила заведующая Музеем истории города Печоры Наталья Изборская.

Музей находится по адресу: улица Международная, 6.

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