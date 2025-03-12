Нетрезвая пара на Renault Logan съехала в кювет в Новосокольническом районе
Нетрезвый водитель и пассажирка на Renault Logan съехали в кювет в Новосокольническом районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло между деревнями Антропково и Исаково. В момент аварии за рулём был пьяный 36-летний водитель, в машине также находилась пьяная 27-летняя пассажирка.
Пострадавшие отказались от госпитализации.
На месте работали пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.
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