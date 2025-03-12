Нетрезвая пара на Renault Logan съехала в кювет в Новосокольническом районе

12:13, 12 марта 2025, ПАИ

Нетрезвый водитель и пассажирка на Renault Logan съехали в кювет в Новосокольническом районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло между деревнями Антропково и Исаково. В момент аварии за рулём был пьяный 36-летний водитель, в машине также находилась пьяная 27-летняя пассажирка.

Пострадавшие отказались от госпитализации.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.