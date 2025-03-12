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Псковичи ещё успевают подать заявку на конкурсный отбор в программу «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец»

Подача заявок на конкурсный отбор в программу «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец» завершится 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Псковичи ещё успевают подать заявку на конкурсный отбор в программу «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец». Изображение комитета по молодёжной политике Псковской области

«Юнармия» в рамках федерального проекта «Мы вместе» и национального проекта «Молодежь и дети» проводит общеобразовательную программу «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае».

Частью проекта могут стать участники движения в возрасте от 14 до 17 лет включительно, обладающие достижениями в области военно-прикладных дисциплин, имеющие опыт участия в военно-спортивных конкурсах, играх, соревнованиях и мероприятиях авиационно-космической и военно-морской направленности.

Дети проявят себя в военно-патриотических играх «Победа» и «Зарница 2.0», а также во Всероссийском проекте «Хранители истории», реализующемся с 2023 года.

Напомним, что заявку в виде видеопрезентации на тему «Связь поколений» можно подать до 15 марта 2025 года через приложение «Юнармеец».

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