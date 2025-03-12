Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» организуют лекцию для новичков

14:27, 12 марта 2025, ПАИ

17 марта в 19:00 в Великих Луках пройдет очередная лекция для новичков, которые хотели бы вступить в поисковый отряд, сообщили ПАИ организаторы «ЛизаАлерт».

На встрече новичкам расскажут о принципах и правилах работы отряда, о направлениях отряда и как помочь в поиске, даже не выезжая из дома.

Встреча пройдет по адресу: улица Комсомольца Зверева, 39, 1-й подъезд, 4-й этаж, кабинет 407.

Предварительная регистрация обязательна, ее можно пройти в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».